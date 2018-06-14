XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI韓国UCITS ETF
XKSD:LN
London
77.980
USD
1.205
1.52%
更新日時 21:08 JST 2018/06/14
始値
77.880
安値 - 高値 レンジ（日）
77.880 - 78.140
出来高
4,723
前日終値
79.185
52週レンジ
68.870 - 85.230
1年トータルリターン
7.90%
始値
77.880
安値 - 高値 レンジ（日）
77.880 - 78.140
出来高
4,723
前日終値
79.185
52週レンジ
68.870 - 85.230
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
-4.55%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
80.0299
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
158.079
設定日
09/03/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-4.41%
3年トータルリターン
12.70%
5年トータルリターン
7.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|911.76 千
|41.81 百万
|26.43
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|110.31 千
|9.05 百万
|5.72
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|162.61 千
|5.91 百万
|3.74
|
005490:KS
ﾎﾟｽｺ
|14.89 千
|5.06 百万
|3.20
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|75.33 千
|3.98 百万
|2.52
|
068270:KS
ｾﾙﾄﾘｵﾝ
|15.40 千
|3.90 百万
|2.47
|
005380:KS
現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
|29.24 千
|3.81 百万
|2.41
|
055550:KS
新韓金融グループ
|80.93 千
|3.55 百万
|2.24
|
035420:KS
Naver[ﾈｲﾊﾞｰ]
|5.31 千
|3.54 百万
|2.24
|
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
|8.72 千
|3.08 百万
|1.95
企業概要
xトラッカーズMSCI韓国 UCITS ETF（Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Korea Net Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。韓国株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com