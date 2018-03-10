XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI韓国UCITS ETF

XKS2:LN
London
5,921.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
2,351
前日終値
5,921.00
52週レンジ
4,883.00 - 6,225.00
1年トータルリターン
17.67%
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出来高
2,351
前日終値
5,921.00
52週レンジ
4,883.00 - 6,225.00
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
5,879.34
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
156.801
設定日
09/03/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.71%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
16.41%
5年トータルリターン
7.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
18.11 千 41.64 百万 27.13
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
108.94 千 8.50 百万 5.54
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
3.24 千 6.14 百万 4.00
068270:KS
ｾﾙﾄﾘｵﾝ
15.21 千 5.03 百万 3.28
005490:KS
ﾎﾟｽｺ
13.86 千 4.64 百万 3.02
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
74.28 千 4.29 百万 2.80
005380:KS
現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
28.84 千 4.16 百万 2.71
035420:KS
Naver[ﾈｲﾊﾞｰ]
5.24 千 3.91 百万 2.55
055550:KS
新韓金融グループ
79.88 千 3.35 百万 2.19
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
8.59 千 3.11 百万 2.02
企業概要
xトラッカーズMSCI韓国 UCITS ETF（Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Korea Net Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。韓国株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com