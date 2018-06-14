XﾄﾗｯｶｰｽﾞII日本国債UCITS ETF
XJSEM:IX
Cboe CXE EU
10.8320
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
10.8320
52週レンジ
10.1940 - 11.8050
1年トータルリターン
-8.24%
出来高
0
前日終値
10.8320
52週レンジ
10.1940 - 11.8050
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
1.52%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
29.279
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI488598:COR
|436.65 千
|451.33 百万
|1.55
|
EJ349095:COR
|379.35 千
|394.08 百万
|1.35
|
EJ580150:COR
|314.35 千
|324.89 百万
|1.11
|
EI067129:COR
|313.40 千
|320.23 百万
|1.10
|
EJ504661:COR
|293.45 千
|305.51 百万
|1.05
|
EJ353672:COR
|237.60 千
|305.30 百万
|1.05
|
EJ976639:COR
|285.10 千
|295.85 百万
|1.01
|
EJ706023:COR
|267.65 千
|279.73 百万
|0.96
|
EJ048998:COR
|257.40 千
|268.21 百万
|0.92
|
EI595229:COR
|253.35 千
|263.37 百万
|0.90
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF（Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。Citi日本国債インデックスの構成銘柄を現 物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本の国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com