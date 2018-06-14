XﾄﾗｯｶｰｽﾞII日本国債UCITS ETF

XJSEM:IX
Cboe CXE EU
10.8320
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
10.8320
52週レンジ
10.1940 - 11.8050
1年トータルリターン
-8.24%
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出来高
0
前日終値
10.8320
52週レンジ
10.1940 - 11.8050
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
1.52%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
29.279
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI488598:COR
436.65 千 451.33 百万 1.55
EJ349095:COR
379.35 千 394.08 百万 1.35
EJ580150:COR
314.35 千 324.89 百万 1.11
EI067129:COR
313.40 千 320.23 百万 1.10
EJ504661:COR
293.45 千 305.51 百万 1.05
EJ353672:COR
237.60 千 305.30 百万 1.05
EJ976639:COR
285.10 千 295.85 百万 1.01
EJ706023:COR
267.65 千 279.73 百万 0.96
EJ048998:COR
257.40 千 268.21 百万 0.92
EI595229:COR
253.35 千 263.37 百万 0.90
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF（Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。Citi日本国債インデックスの構成銘柄を現 物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本の国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com