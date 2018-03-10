XﾄﾗｯｶｰｽﾞII日本国債UCITS ETF

XJSEM:EB
BATS Europe
10.9450
EUR
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更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
10.9450
52週レンジ
10.5100 - 11.7600
1年トータルリターン
0.00%
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出来高
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前日終値
10.9450
52週レンジ
10.5100 - 11.7600
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
22.543
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI488598:COR
290.60 千 301.41 百万 1.34
EJ349095:COR
259.85 千 270.61 百万 1.21
EJ706023:COR
250.15 千 262.08 百万 1.17
EI067129:COR
252.60 千 259.12 百万 1.15
EJ353672:COR
189.25 千 242.63 百万 1.08
EJ976639:COR
229.55 千 238.74 百万 1.06
EJ504661:COR
226.85 千 236.76 百万 1.05
EJ580150:COR
216.30 千 224.00 百万 1.00
EI595229:COR
208.60 千 217.68 百万 0.97
EI959494:COR
205.00 千 213.79 百万 0.95
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF（Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。Citi日本国債インデックスの構成銘柄を現 物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本の国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com