XﾄﾗｯｶｰｽﾞII日本国債UCITS ETF
XJSE:QT
Quotrix Exch
10.490
EUR
0.065
0.62%
更新日時 15:57 JST 2018/03/12
始値
10.490
安値 - 高値 レンジ（日）
10.490 - 10.490
出来高
0
前日終値
10.555
52週レンジ
9.990 - 10.665
始値
10.490
安値 - 高値 レンジ（日）
10.490 - 10.490
出来高
0
前日終値
10.555
52週レンジ
9.990 - 10.665
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
22.543
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI488598:COR
|290.60 千
|301.41 百万
|1.34
|
EJ349095:COR
|259.85 千
|270.61 百万
|1.21
|
EJ706023:COR
|250.15 千
|262.08 百万
|1.17
|
EI067129:COR
|252.60 千
|259.12 百万
|1.15
|
EJ353672:COR
|189.25 千
|242.63 百万
|1.08
|
EJ976639:COR
|229.55 千
|238.74 百万
|1.06
|
EJ504661:COR
|226.85 千
|236.76 百万
|1.05
|
EJ580150:COR
|216.30 千
|224.00 百万
|1.00
|
EI595229:COR
|208.60 千
|217.68 百万
|0.97
|
EI959494:COR
|205.00 千
|213.79 百万
|0.95
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF（Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。Citi日本国債インデックスの構成銘柄を現 物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本の国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com