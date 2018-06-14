XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｲﾀﾘｱ国債ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ

XITAM:IX
Cboe CXE EU
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EUR
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更新日時 2018/06/14
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52.395 - 52.395
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
5.210
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC237370:COR
88.11 114.86 千 2.20
GG736613:COR
78.91 103.33 千 1.98
EC065947:COR
83.08 101.03 千 1.94
ED154470:COR
74.60 92.36 千 1.77
EF259738:COR
83.08 90.21 千 1.73
EF130795:COR
80.78 90.08 千 1.73
EH896068:COR
72.73 85.51 千 1.64
EH305692:COR
72.87 83.80 千 1.61
EG939837:COR
66.84 83.03 千 1.59
EI586386:COR
73.59 82.35 千 1.58
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com