XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｲﾀﾘｱ国債ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ
XITAM:EB
Cboe BXE EU
52.395
EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
52.395
52週レンジ
52.395 - 52.395
1年トータルリターン
0.00%
出来高
0
前日終値
52.395
52週レンジ
52.395 - 52.395
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
5.210
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC237370:COR
|88.11
|114.86 千
|2.20
|
GG736613:COR
|78.91
|103.33 千
|1.98
|
EC065947:COR
|83.08
|101.03 千
|1.94
|
ED154470:COR
|74.60
|92.36 千
|1.77
|
EF259738:COR
|83.08
|90.21 千
|1.73
|
EF130795:COR
|80.78
|90.08 千
|1.73
|
EH896068:COR
|72.73
|85.51 千
|1.64
|
EH305692:COR
|72.87
|83.80 千
|1.61
|
EG939837:COR
|66.84
|83.03 千
|1.59
|
EI586386:COR
|73.59
|82.35 千
|1.58
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
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