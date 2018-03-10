XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｲﾀﾘｱ国債ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ
XITA:IM
BrsaItaliana
50.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
100
前日終値
50.65
52週レンジ
49.15 - 51.19
1年トータルリターン
4.19%
出来高
100
前日終値
50.65
52週レンジ
49.15 - 51.19
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
50.6169
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
7.448
設定日
02/20/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り（税込）
1.97%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
4.36%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC237370:COR
|120.46
|173.42 千
|2.33
|
GG736613:COR
|108.30
|154.74 千
|2.08
|
EC065947:COR
|113.99
|152.33 千
|2.05
|
ED154470:COR
|101.63
|136.10 千
|1.83
|
EF130795:COR
|110.26
|133.24 千
|1.79
|
EF259738:COR
|113.79
|127.48 千
|1.71
|
EG939837:COR
|91.23
|124.25 千
|1.67
|
EH896068:COR
|99.86
|123.78 千
|1.66
|
EH969116:COR
|89.66
|121.53 千
|1.63
|
EH305692:COR
|100.25
|120.87 千
|1.62
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com