XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｲﾀﾘｱ国債ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄﾎﾞ

XITA:IM
BrsaItaliana
50.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
100
前日終値
50.65
52週レンジ
49.15 - 51.19
1年トータルリターン
4.19%
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出来高
100
前日終値
50.65
52週レンジ
49.15 - 51.19
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
50.6169
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
7.448
設定日
02/20/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.9983
直近配当利回り（税込）
1.97%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
4.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC237370:COR
120.46 173.42 千 2.33
GG736613:COR
108.30 154.74 千 2.08
EC065947:COR
113.99 152.33 千 2.05
ED154470:COR
101.63 136.10 千 1.83
EF130795:COR
110.26 133.24 千 1.79
EF259738:COR
113.79 127.48 千 1.71
EG939837:COR
91.23 124.25 千 1.67
EH896068:COR
99.86 123.78 千 1.66
EH969116:COR
89.66 121.53 千 1.63
EH305692:COR
100.25 120.87 千 1.62
企業概要
Xtrackers II Italy Government Aggregate Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the MTS ITALY AGGREGATE EX-BANK OF ITALY®. The ETF offers exposure to Italian government bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com