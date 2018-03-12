XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF
XIEE:TH
Tradegate
54.86
EUR
1.06
1.97%
更新日時 16:00 JST 2018/03/12
始値
54.86
安値 - 高値 レンジ（日）
54.86 - 54.86
出来高
130
前日終値
53.80
52週レンジ
53.56 - 58.18
始値
54.86
安値 - 高値 レンジ（日）
54.86 - 54.86
出来高
130
前日終値
53.80
52週レンジ
53.56 - 58.18
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
3.593
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.552
直近配当利回り（税込）
0.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|1.17 百万
|93.45 百万
|2.62
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|7.53 百万
|73.20 百万
|2.05
|
NOVN:SW
ノバルティス
|837.88 千
|69.02 百万
|1.93
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|264.65 千
|63.80 百万
|1.79
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.71 百万
|53.62 百万
|1.50
|
FP:FP
トタル
|904.85 千
|51.79 百万
|1.45
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|863.98 千
|50.92 百万
|1.43
|
BP/:LN
ＢＰ
|7.45 百万
|48.96 百万
|1.37
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.41 百万
|44.69 百万
|1.25
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|6.08 百万
|40.99 百万
|1.15
企業概要
XトラッカーズMSCI欧州UCITS ETF（Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Europe Indexの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。欧州株式に直接投資。投資対象は、欧州先進諸国の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com