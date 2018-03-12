XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF

XIEE:TH
Tradegate
54.86
EUR
1.06
1.97%
更新日時 16:00 JST 2018/03/12
始値
54.86
安値 - 高値 レンジ（日）
54.86 - 54.86
出来高
130
前日終値
53.80
52週レンジ
53.56 - 58.18
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始値
54.86
安値 - 高値 レンジ（日）
54.86 - 54.86
出来高
130
前日終値
53.80
52週レンジ
53.56 - 58.18
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
3.593
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.552
直近配当利回り（税込）
0.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
1.17 百万 93.45 百万 2.62
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
7.53 百万 73.20 百万 2.05
NOVN:SW
ノバルティス
837.88 千 69.02 百万 1.93
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
264.65 千 63.80 百万 1.79
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.71 百万 53.62 百万 1.50
FP:FP
トタル
904.85 千 51.79 百万 1.45
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
863.98 千 50.92 百万 1.43
BP/:LN
ＢＰ
7.45 百万 48.96 百万 1.37
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.41 百万 44.69 百万 1.25
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
6.08 百万 40.99 百万 1.15
企業概要
XトラッカーズMSCI欧州UCITS ETF（Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Europe Indexの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。欧州株式に直接投資。投資対象は、欧州先進諸国の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com