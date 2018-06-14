XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF

XIEE:GR
Xetra ETF
55.70
EUR
0.34
0.61%
更新日時 21:07 JST 2018/06/14
始値
55.35
安値 - 高値 レンジ（日）
55.09 - 55.70
出来高
0
前日終値
55.36
52週レンジ
52.32 - 58.42
1年トータルリターン
3.10%
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始値
55.35
安値 - 高値 レンジ（日）
55.09 - 55.70
出来高
0
前日終値
55.36
52週レンジ
52.32 - 58.42
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
55.5093
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.404
設定日
10/14/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.9094
直近配当利回り（税込）
2.80%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
1.13 百万 85.35 百万 2.52
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
7.25 百万 70.96 百万 2.09
NOVN:SW
ノバルティス
805.80 千 61.12 百万 1.80
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.67 百万 57.73 百万 1.70
BP/:LN
ＢＰ
7.22 百万 55.74 百万 1.64
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
254.52 千 54.22 百万 1.60
FP:FP
トタル
872.81 千 53.82 百万 1.59
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.36 百万 48.92 百万 1.44
SAP:GR
ＳＡＰ
356.04 千 42.79 百万 1.26
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
830.91 千 40.83 百万 1.20
企業概要
XトラッカーズMSCI欧州UCITS ETF（Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Europe Indexの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。欧州株式に直接投資。投資対象は、欧州先進諸国の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com