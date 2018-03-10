XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS

XIDS:IX
Chi-X Europe
9.4350
CHF
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
9.4350
52週レンジ
9.4350 - 9.4350
1年トータルリターン
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52週レンジ
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
182.695
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
615.30 千 17.17 百万 9.39
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
1.16 百万 16.20 百万 8.86
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
708.71 千 12.65 百万 6.92
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
186.36 千 8.68 百万 4.75
MSIL:IN
ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
42.89 千 5.70 百万 3.12
AXSB:IN
アクシス銀行
727.95 千 5.65 百万 3.09
ITC:IN
ＩＴＣ
1.38 百万 5.51 百万 3.01
HUVR:IN
ヒンドゥスタン･ユニリーバ
263.40 千 5.26 百万 2.88
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
963.66 千 4.33 百万 2.37
LT:IN
ラーセン＆トゥブロ
193.22 千 3.83 百万 2.09
企業概要
XトラッカーズMSCIインド・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF ）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets India USD Indexに連動する投資成果を目指す。インド株式に投資。投資対象は 、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com