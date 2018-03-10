XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞ･ｽﾜｯﾌﾟUCITS
XIDS:EB
BATS Europe
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CHF
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
8.7350
52週レンジ
8.7350 - 8.7350
1年トータルリターン
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出来高
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52週レンジ
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1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
182.695
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|615.30 千
|17.17 百万
|9.39
|
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|1.16 百万
|16.20 百万
|8.86
|
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
|708.71 千
|12.65 百万
|6.92
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|186.36 千
|8.68 百万
|4.75
|
MSIL:IN
ﾏﾙﾁ･ｽｽﾞｷ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
|42.89 千
|5.70 百万
|3.12
|
AXSB:IN
アクシス銀行
|727.95 千
|5.65 百万
|3.09
|
ITC:IN
ＩＴＣ
|1.38 百万
|5.51 百万
|3.01
|
HUVR:IN
ヒンドゥスタン･ユニリーバ
|263.40 千
|5.26 百万
|2.88
|
ICICIBC:IN
ＩＣＩＣＩ銀行
|963.66 千
|4.33 百万
|2.37
|
LT:IN
ラーセン＆トゥブロ
|193.22 千
|3.83 百万
|2.09
企業概要
XトラッカーズMSCIインド・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF ）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets India USD Indexに連動する投資成果を目指す。インド株式に投資。投資対象は 、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com