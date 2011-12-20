XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾜｯﾌﾟUCI

XIDN:GR
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EUR
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
16.1639
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
227.235
設定日
12/20/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BBCA:IJ
バンク･セントラル･アジア
18.42 百万 31.14 百万 14.02
TLKM:IJ
テレコムニカシ･インドネシア
94.15 百万 28.35 百万 12.77
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
103.69 百万 27.76 百万 12.50
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
37.81 百万 21.33 百万 9.61
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
34.87 百万 20.49 百万 9.23
UNVR:IJ
ユニリーバ･インドネシア
2.85 百万 10.45 百万 4.71
BBNI:IJ
ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾍﾟﾙｾﾛ)
13.94 百万 9.50 百万 4.28
UNTR:IJ
ユナイテッド･トラクターズ
3.14 百万 8.24 百万 3.71
HMSP:IJ
ﾊﾝｼﾞｬﾔ･ﾏﾝﾀﾞﾗ･ｻﾝﾌﾟﾙﾅ
17.38 百万 5.55 百万 2.50
GGRM:IJ
グダン･ガラム
898.61 千 5.10 百万 2.30
企業概要
XトラッカーズMSCIインドネシア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets Indonesia USD Indexに連動する投資成果を目指す。インドネシア株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com