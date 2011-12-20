XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾜｯﾌﾟUCI
XIDN:GR
Xetra ETF
Pending Listing
EUR
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
16.1639
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
227.235
設定日
12/20/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BBCA:IJ
バンク･セントラル･アジア
|18.42 百万
|31.14 百万
|14.02
|
TLKM:IJ
テレコムニカシ･インドネシア
|94.15 百万
|28.35 百万
|12.77
|
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
|103.69 百万
|27.76 百万
|12.50
|
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
|37.81 百万
|21.33 百万
|9.61
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|34.87 百万
|20.49 百万
|9.23
|
UNVR:IJ
ユニリーバ･インドネシア
|2.85 百万
|10.45 百万
|4.71
|
BBNI:IJ
ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾍﾟﾙｾﾛ)
|13.94 百万
|9.50 百万
|4.28
|
UNTR:IJ
ユナイテッド･トラクターズ
|3.14 百万
|8.24 百万
|3.71
|
HMSP:IJ
ﾊﾝｼﾞｬﾔ･ﾏﾝﾀﾞﾗ･ｻﾝﾌﾟﾙﾅ
|17.38 百万
|5.55 百万
|2.50
|
GGRM:IJ
グダン･ガラム
|898.61 千
|5.10 百万
|2.30
企業概要
XトラッカーズMSCIインドネシア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets Indonesia USD Indexに連動する投資成果を目指す。インドネシア株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com