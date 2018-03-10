XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ
XHYPM:IX
Chi-X Europe
113.960
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
113.960
52週レンジ
113.960 - 113.960
1年トータルリターン
0.00%
出来高
0
前日終値
113.960
52週レンジ
113.960 - 113.960
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.065
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG395336:COR
|9.41 千
|11.69 百万
|1.38
|
EH878672:COR
|6.87 千
|11.17 百万
|1.32
|
EC395400:COR
|6.74 千
|11.06 百万
|1.31
|
EJ003689:COR
|9.29 千
|10.70 百万
|1.27
|
GG738427:COR
|6.29 千
|9.64 百万
|1.14
|
ED925531:COR
|8.24 千
|9.55 百万
|1.13
|
EI694079:COR
|8.36 千
|9.49 百万
|1.12
|
EI307750:COR
|7.50 千
|9.48 百万
|1.12
|
EJ346891:COR
|7.85 千
|9.35 百万
|1.11
|
EI131912:COR
|8.16 千
|9.09 百万
|1.08
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス・スワップUCITS ETF（Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF）は、シンセティック 型ETF（上場投資信託）。Markit IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Indexに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に、さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com