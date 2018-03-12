XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ
XHYP:GZ
Gettex
112.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:23 JST 2018/03/12
始値
112.94
安値 - 高値 レンジ（日）
112.94 - 112.94
出来高
0
前日終値
112.94
52週レンジ
108.83 - 113.15
1年トータルリターン
3.41%
始値
112.94
安値 - 高値 レンジ（日）
112.94 - 112.94
出来高
0
前日終値
112.94
52週レンジ
108.83 - 113.15
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
1.28%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
111.3556
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.065
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG395336:COR
|9.41 千
|11.69 百万
|1.38
|
EH878672:COR
|6.87 千
|11.17 百万
|1.32
|
EC395400:COR
|6.74 千
|11.06 百万
|1.31
|
EJ003689:COR
|9.29 千
|10.70 百万
|1.27
|
GG738427:COR
|6.29 千
|9.64 百万
|1.14
|
ED925531:COR
|8.24 千
|9.55 百万
|1.13
|
EI694079:COR
|8.36 千
|9.49 百万
|1.12
|
EI307750:COR
|7.50 千
|9.48 百万
|1.12
|
EJ346891:COR
|7.85 千
|9.35 百万
|1.11
|
EI131912:COR
|8.16 千
|9.09 百万
|1.08
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス・スワップUCITS ETF（Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF）は、シンセティック 型ETF（上場投資信託）。Markit IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Indexに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に、さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com