XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ社債UC
XHYGD:IX
Chi-X Europe
18.0440
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
18.0440
52週レンジ
17.2200 - 18.3200
1年トータルリターン
8.88%
出来高
0
前日終値
18.0440
52週レンジ
17.2200 - 18.3200
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
161.770
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.6732
直近配当利回り（税込）
3.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK179454:COR
|1.40 千
|1.35 百万
|0.84
|
AP637933:COR
|1.32 千
|1.22 百万
|0.76
|
AN943168:COR
|1.10 千
|1.08 百万
|0.67
|
EJ810150:COR
|850.00
|1.06 百万
|0.66
|
EJ415238:COR
|850.00
|1.05 百万
|0.65
|
EJ561388:COR
|1.00 千
|1.02 百万
|0.63
|
LW939488:COR
|1.00 千
|969.25 千
|0.60
|
AP116725:COR
|1.00 千
|929.88 千
|0.58
|
AM612686:COR
|900.00
|907.57 千
|0.57
|
EK380360:COR
|800.00
|902.89 千
|0.56
企業概要
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index. The ETF offers direct investment in EUR denominated corporate bonds. High yield bonds only. Broadly diversified across issuers. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com