XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ国債UCITS E

XGSI:LX
Luxembourg
12.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
出来高
0
前日終値
12.14
52週レンジ
11.97 - 12.24
1年トータルリターン
0.36%
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出来高
0
前日終値
12.14
52週レンジ
11.97 - 12.24
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.031
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828F6:GOV
8.80 千 7.37 百万 0.73
EI603757:COR
645.15 千 6.65 百万 0.66
EJ706023:COR
743.20 千 5.98 百万 0.59
912828V8:GOV
6.82 千 5.60 百万 0.55
EK487982:COR
718.65 千 5.55 百万 0.55
EI771434:COR
670.80 千 5.35 百万 0.53
EH791118:COR
508.45 千 5.25 百万 0.52
EJ504661:COR
632.90 千 5.07 百万 0.50
912828VP:GOV
5.91 千 4.95 百万 0.49
912828TR:GOV
5.94 千 4.95 百万 0.49
企業概要
XトラッカーズIIグローバル 国債UCITS ETF（Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF）は、FTSE World Government Bond Index - Developed Marketsに連動する投資成果を目指す。世界の先進国市場の国債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com