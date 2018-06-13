XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ国債UCITS E
XGSI:LX
Luxembourg
12.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
出来高
0
前日終値
12.14
52週レンジ
11.97 - 12.24
1年トータルリターン
0.36%
出来高
0
前日終値
12.14
52週レンジ
11.97 - 12.24
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.031
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828F6:GOV
|8.80 千
|7.37 百万
|0.73
|
EI603757:COR
|645.15 千
|6.65 百万
|0.66
|
EJ706023:COR
|743.20 千
|5.98 百万
|0.59
|
912828V8:GOV
|6.82 千
|5.60 百万
|0.55
|
EK487982:COR
|718.65 千
|5.55 百万
|0.55
|
EI771434:COR
|670.80 千
|5.35 百万
|0.53
|
EH791118:COR
|508.45 千
|5.25 百万
|0.52
|
EJ504661:COR
|632.90 千
|5.07 百万
|0.50
|
912828VP:GOV
|5.91 千
|4.95 百万
|0.49
|
912828TR:GOV
|5.94 千
|4.95 百万
|0.49
企業概要
XトラッカーズIIグローバル 国債UCITS ETF（Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF）は、FTSE World Government Bond Index - Developed Marketsに連動する投資成果を目指す。世界の先進国市場の国債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com