ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾀｰｽﾞ
XE6P:GZ
Gettex
111.16
EUR
1.22
1.09%
更新日時 21:26 JST 2018/06/14
始値
112.38
安値 - 高値 レンジ（日）
111.16 - 112.38
前日終値
112.38
52週レンジ
109.04 - 120.50
始値
112.38
安値 - 高値 レンジ（日）
111.16 - 112.38
出来高
3
前日終値
112.38
52週レンジ
109.04 - 120.50
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.190
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIANA HANSVEDEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-6.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|5.41 百万
|254.47 百万
|8.03
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|4.98 百万
|253.47 百万
|8.00
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.14 百万
|226.70 百万
|7.15
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|27.18 百万
|203.23 百万
|6.41
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|555.34 千
|134.49 百万
|4.24
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|12.03 百万
|117.85 百万
|3.72
|
PHNX:IN
ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾐﾙｽﾞ
|10.36 百万
|106.75 百万
|3.37
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|11.34 百万
|104.02 百万
|3.28
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|3.83 百万
|103.99 百万
|3.28
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.49 百万
|98.02 百万
|3.09
企業概要
ノルデア1 SICAV－エマージング・スターズエクイティ・ファンド（Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を、新興国市場に籍を置く企業または経済活動を行う企業の、株式銘柄・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号352-433950-1
Webサイトwww.nordea.lu