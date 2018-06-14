ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾀｰｽﾞ

XE6P:GZ
Gettex
111.16
EUR
1.22
1.09%
更新日時 21:26 JST 2018/06/14
始値
112.38
安値 - 高値 レンジ（日）
111.16 - 112.38
前日終値
112.38
52週レンジ
109.04 - 120.50
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始値
112.38
安値 - 高値 レンジ（日）
111.16 - 112.38
出来高
3
前日終値
112.38
52週レンジ
109.04 - 120.50
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.190
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JULIANA HANSVEDEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-6.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
5.41 百万 254.47 百万 8.03
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
4.98 百万 253.47 百万 8.00
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.14 百万 226.70 百万 7.15
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
27.18 百万 203.23 百万 6.41
NPN:SJ
ナスパーズ
555.34 千 134.49 百万 4.24
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
12.03 百万 117.85 百万 3.72
PHNX:IN
ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾐﾙｽﾞ
10.36 百万 106.75 百万 3.37
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
11.34 百万 104.02 百万 3.28
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
3.83 百万 103.99 百万 3.28
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
8.49 百万 98.02 百万 3.09
企業概要
ノルデア1 SICAV－エマージング・スターズエクイティ・ファンド（Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を、新興国市場に籍を置く企業または経済活動を行う企業の、株式銘柄・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu