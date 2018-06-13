XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF
XDWDN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.980
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|488.92 千
|94.01 百万
|2.36
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|703.47 千
|71.27 百万
|1.79
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|39.59 千
|67.25 百万
|1.69
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|230.99 千
|44.44 百万
|1.12
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|331.54 千
|36.53 百万
|0.92
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|30.48 千
|34.73 百万
|0.87
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|404.36 千
|33.33 百万
|0.84
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|28.67 千
|32.92 百万
|0.83
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|257.81 千
|31.59 百万
|0.79
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|939.38 千
|28.09 百万
|0.71
企業概要
XトラッカーズMSCIワールドUCITS ETF（Xtrackers MSCI World UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCIワールド ・ネットトータルリターン・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。グローバル株式に直接投資する。投資対象は、グローバル先進国市場の約85％を占める大型・中型株。Xト ラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com