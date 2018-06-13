XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF

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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.980
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
488.92 千 94.01 百万 2.36
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
703.47 千 71.27 百万 1.79
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
39.59 千 67.25 百万 1.69
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
230.99 千 44.44 百万 1.12
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
331.54 千 36.53 百万 0.92
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
30.48 千 34.73 百万 0.87
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
404.36 千 33.33 百万 0.84
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
28.67 千 32.92 百万 0.83
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
257.81 千 31.59 百万 0.79
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
939.38 千 28.09 百万 0.71
企業概要
XトラッカーズMSCIワールドUCITS ETF（Xtrackers MSCI World UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCIワールド ・ネットトータルリターン・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。グローバル株式に直接投資する。投資対象は、グローバル先進国市場の約85％を占める大型・中型株。Xト ラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com