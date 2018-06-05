XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF
XD9UN:MM
Mexico SE
1,464.59
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/05
出来高
22,061
前日終値
1,464.59
52週レンジ
1,464.59 - 1,464.59
出来高
22,061
前日終値
1,464.59
52週レンジ
1,464.59 - 1,464.59
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
4.260
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|868.07 千
|166.91 百万
|3.91
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.25 百万
|126.78 百万
|2.97
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|70.32 千
|119.45 百万
|2.80
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|409.90 千
|78.86 百万
|1.85
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|586.80 千
|64.66 百万
|1.51
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|53.86 千
|61.37 百万
|1.44
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|722.65 千
|59.56 百万
|1.39
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|51.06 千
|58.63 百万
|1.37
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|458.83 千
|56.23 百万
|1.32
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|1.66 百万
|49.75 百万
|1.16
企業概要
xトラッカーズMSCI米国UCITS ETF（Xtrackers MSCI USA UCITS ETF ）は、インデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI USA Net Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。米国株式に直接投資する。 投資対象は、市 場の約85％を占める米国の大・中型株。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド 。
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com