XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF

XD9UN:MM
Mexico SE
1,464.59
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/05
出来高
22,061
前日終値
1,464.59
52週レンジ
1,464.59 - 1,464.59
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出来高
22,061
前日終値
1,464.59
52週レンジ
1,464.59 - 1,464.59
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
4.260
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
868.07 千 166.91 百万 3.91
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.25 百万 126.78 百万 2.97
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
70.32 千 119.45 百万 2.80
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
409.90 千 78.86 百万 1.85
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
586.80 千 64.66 百万 1.51
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
53.86 千 61.37 百万 1.44
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
722.65 千 59.56 百万 1.39
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
51.06 千 58.63 百万 1.37
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
458.83 千 56.23 百万 1.32
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
1.66 百万 49.75 百万 1.16
企業概要
xトラッカーズMSCI米国UCITS ETF（Xtrackers MSCI USA UCITS ETF ）は、インデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI USA Net Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。米国株式に直接投資する。 投資対象は、市 場の約85％を占める米国の大・中型株。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド 。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com