XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF

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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
2.669
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
1.57 百万 82.21 百万 3.06
SAP:GR
ＳＡＰ
640.94 千 65.36 百万 2.43
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
498.91 千 57.81 百万 2.15
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
181.84 千 53.70 百万 2.00
BAS:GR
BASF
598.99 千 52.38 百万 1.95
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
539.47 千 52.03 百万 1.94
ALV:GR
アリアンツ
287.08 千 52.01 百万 1.93
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
10.52 百万 50.69 百万 1.89
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
735.97 千 48.71 百万 1.81
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
1.01 百万 47.79 百万 1.78
企業概要
xトラッカーズMSCI EMU UCITS ETF（Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF）は、インデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Net Total Return EMU Euroの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。EMU加盟国の株式に直接投資する。投 資対象は、先進国市場EMU加盟国の大型・中型株。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com