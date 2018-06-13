XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF
XD5DN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
2.669
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|1.57 百万
|82.21 百万
|3.06
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|640.94 千
|65.36 百万
|2.43
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|498.91 千
|57.81 百万
|2.15
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|181.84 千
|53.70 百万
|2.00
|
BAS:GR
BASF
|598.99 千
|52.38 百万
|1.95
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|539.47 千
|52.03 百万
|1.94
|
ALV:GR
アリアンツ
|287.08 千
|52.01 百万
|1.93
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|10.52 百万
|50.69 百万
|1.89
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|735.97 千
|48.71 百万
|1.81
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|1.01 百万
|47.79 百万
|1.78
企業概要
xトラッカーズMSCI EMU UCITS ETF（Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF）は、インデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Net Total Return EMU Euroの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。EMU加盟国の株式に直接投資する。投 資対象は、先進国市場EMU加盟国の大型・中型株。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com