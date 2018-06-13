XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国債UCITS
XCS1:GR
Xetra ETF
Pending Listing
SGD
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
136.5308
資産総額 (百万 SGD) ( 06/13/2018)
145.063
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH838471:COR
|12.13 千
|12.21 百万
|8.47
|
EG202147:COR
|11.30 千
|12.12 百万
|8.41
|
EI688041:COR
|11.30 千
|11.34 百万
|7.87
|
EK505989:COR
|9.94 千
|9.91 百万
|6.88
|
EH949454:COR
|8.74 千
|9.02 百万
|6.26
|
EJ726851:COR
|8.74 千
|8.91 百万
|6.19
|
JK171348:COR
|7.98 千
|7.60 百万
|5.28
|
EK990537:COR
|7.53 千
|7.53 百万
|5.23
|
EF069697:COR
|7.23 千
|7.42 百万
|5.15
|
EG776808:COR
|6.93 千
|7.20 百万
|5.00
企業概要
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the FTSE Singapore Government Bond Index. The ETF offers direct investment in Singaporean governement bonds. Diversified across the yield curve.
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com