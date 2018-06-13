XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｶﾅﾀﾞUCITS ETF
XCADN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
282.879
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RY:CN
ＲＢＣ
|290.24 千
|22.36 百万
|7.92
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|370.31 千
|21.59 百万
|7.65
|
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
|241.43 千
|14.08 百万
|4.99
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|329.76 千
|13.28 百万
|4.70
|
CNR:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ
|148.87 千
|12.42 百万
|4.40
|
ENB:CN
ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
|340.71 千
|11.09 百万
|3.93
|
BMO:CN
ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行
|129.74 千
|10.15 百万
|3.60
|
CNQ:CN
カナディアン・ナチュラルリソ
|245.29 千
|8.14 百万
|2.88
|
CM:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ
|88.30 千
|7.84 百万
|2.78
|
MFC:CN
ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|398.44 千
|7.62 百万
|2.70
企業概要
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI Canada Total Return Net Index. The ETF offers direct investment in Canadian equities. Provides exposure to large and mid cap equities, covering around 85% of the market.
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com