Fidelity Funds - Global Demo
XC4C:GR
Berlin
16.90
EUR
0.06
0.35%
更新日時 20:37 JST 2018/06/14
始値
16.99
安値 - 高値 レンジ（日）
16.88 - 16.99
前日終値
16.96
52週レンジ
15.37 - 17.03
始値
16.99
安値 - 高値 レンジ（日）
16.88 - 16.99
出来高
0
前日終値
16.96
52週レンジ
15.37 - 17.03
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
450.276
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VELISLAVA DIMITROVA / ANETA WYNIMKO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FIDUSAC:ID
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ
|1.56 千
|27.09 百万
|6.11
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|40.33 千
|14.09 百万
|3.18
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|52.69 千
|12.60 百万
|2.84
|
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
|52.28 千
|12.55 百万
|2.83
|
ABT:US
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ
|210.94 千
|12.46 百万
|2.81
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|102.40 千
|12.04 百万
|2.72
|
EL:US
エスティローダー
|72.50 千
|10.79 百万
|2.43
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|1.19 百万
|10.67 百万
|2.41
|
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|343.79 千
|10.00 百万
|2.26
|
AMS:SM
ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ
|134.69 千
|9.87 百万
|2.23
企業概要
Fidelity Funds - Global Demographics Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth from a portfolio of mainly equities of companies worldwide that are able to benefit from demographics changes. Investments include but are not limited to companies that benefit from ageing populations and the creation of wealth in emerging markets.
住所Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-250-404-1