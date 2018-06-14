XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACｱｼﾞｱ(除日本)ｽ
XAXDZ:IX
Cboe CXE EU
46.970
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
46.970
52週レンジ
46.970 - 46.970
出来高
0
前日終値
46.970
52週レンジ
46.970 - 46.970
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
672.880
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|772.38 千
|40.86 百万
|6.07
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|156.69 千
|32.38 百万
|4.81
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|652.43 千
|29.92 百万
|4.45
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|3.34 百万
|25.92 百万
|3.85
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|1.64 百万
|14.83 百万
|2.20
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|13.03 百万
|13.22 百万
|1.96
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|37.42 千
|10.10 百万
|1.50
|
1398:HK
中国工商銀行
|9.41 百万
|7.72 百万
|1.15
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|832.41 千
|7.51 百万
|1.12
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|706.47 千
|7.07 百万
|1.05
企業概要
XトラッカーズMSCI ACアジア（除日本）スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI ACアジア（ 除日本）ネットトータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。日本を除くアジアの株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com