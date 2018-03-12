XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACｱｼﾞｱ(除日本)ｽ
XAXDZ:EB
BATS Europe
46.970
USD
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
46.970
安値 - 高値 レンジ（日）
46.970 - 46.970
出来高
0
前日終値
46.970
52週レンジ
46.970 - 46.970
始値
46.970
安値 - 高値 レンジ（日）
46.970 - 46.970
出来高
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前日終値
46.970
52週レンジ
46.970 - 46.970
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
771.954
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|905.39 千
|51.64 百万
|6.69
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|15.38 千
|35.76 百万
|4.63
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|183.09 千
|34.89 百万
|4.52
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|3.91 百万
|33.46 百万
|4.33
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|1.92 百万
|16.15 百万
|2.09
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|13.37 百万
|13.99 百万
|1.81
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|43.72 千
|11.52 百万
|1.49
|
1398:HK
中国工商銀行
|11.72 百万
|10.29 百万
|1.33
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|975.81 千
|8.99 百万
|1.16
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|828.17 千
|8.93 百万
|1.16
企業概要
XトラッカーズMSCI ACアジア（除日本）スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI ACアジア（ 除日本）ネットトータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。日本を除くアジアの株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com