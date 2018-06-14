ﾀﾞﾝｸｼﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
X7F2:GR
Stuttgart
4.43
EUR
0.10
2.31%
更新日時 15:09 JST 2018/06/14
始値
4.50
安値 - 高値 レンジ（日）
4.43 - 4.50
出来高
0
前日終値
4.33
52週レンジ
2.70 - 5.55
1年トータルリターン
27.30%
始値
4.50
安値 - 高値 レンジ（日）
4.43 - 4.50
出来高
0
前日終値
4.33
52週レンジ
2.70 - 5.55
1年トータルリターン
27.30%
年初来リターン
7.94%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
92.292
発行済株式数 (百万)
20.833
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Consumer Finance
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企業概要
ダンクシン・ファイナンシャル・ホールディングス（Dunxin Financial Holdings Limited）はマイクロファイナンス貸出会社。個人および小規模企業を対象に融資の提供に従事 する。
住所Hubei Daily Culture Creative I
6th Floor, Block 1, N 181, Don
Wuhan, 443000
China
電話番号86-595-8888-6166
Webサイト
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