ﾌﾛｽﾊﾞｯﾊ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾄﾙﾋ-ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ｵﾎﾟ
WYF4:GR
Berlin
91.74
EUR
0.13
0.14%
更新日時 19:19 JST 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
91.70 - 110.48
1年トータルリターン
-13.88%
年初来リターン
-15.32%
始値
92.54
前日終値
91.87
52週レンジ
91.70 - 110.48
1年トータルリターン
-88.72%
年初来リターン
-15.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
91.74
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
4.866
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BERT FLOSSBACH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.83%
企業概要
フロスバッハ･フォン･シュトルヒ-マルチプル･オポチュニティーズII（Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。値上がり益の獲得を目指す。株式、債券、マネーマーケット商品、サーティフィケート、その他の仕組商品に投資するほか、間接的に貴金属にも投資。
住所Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.fvsinvest.lu