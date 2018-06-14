企業概要

フロスバッハ･フォン･シュトルヒ-マルチプル･オポチュニティーズII（Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。値上がり益の獲得を目指す。株式、債券、マネーマーケット商品、サーティフィケート、その他の仕組商品に投資するほか、間接的に貴金属にも投資。