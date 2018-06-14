SPDR MSCI World Technology U
WTECZ:IX
Cboe CXE EU
54.070
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
392
前日終値
54.070
52週レンジ
50.810 - 54.070
出来高
392
前日終値
54.070
52週レンジ
50.810 - 54.070
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
127.538
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|84.04 千
|16.03 百万
|12.55
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|121.09 千
|12.21 百万
|9.56
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|39.53 千
|7.61 百万
|5.95
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|5.20 千
|5.90 百万
|4.62
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|4.93 千
|5.64 百万
|4.41
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|77.44 千
|4.26 百万
|3.34
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|29.82 千
|4.01 百万
|3.14
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|79.78 千
|3.51 百万
|2.75
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|15.59 千
|3.11 百万
|2.43
|
ORCL:US
オラクル
|51.86 千
|2.50 百万
|1.96
企業概要
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of companies in the technology sector, across developed markets globally.
住所SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3395-6888
Webサイトwww.spdrseurope.com