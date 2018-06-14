SPDR MSCI World Financials U
WFINZ:IX
Cboe CXE EU
42.510
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
42.510
52週レンジ
42.510 - 43.235
出来高
0
前日終値
42.510
52週レンジ
42.510 - 43.235
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
253.018
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|123.45 千
|13.58 百万
|5.23
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|350.04 千
|10.45 百万
|4.03
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|168.24 千
|9.28 百万
|3.58
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|45.93 千
|8.94 百万
|3.44
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|719.68 千
|7.05 百万
|2.72
|
C:US
シティグループ
|92.44 千
|6.22 百万
|2.40
|
RY:CN
ＲＢＣ
|52.08 千
|4.01 百万
|1.55
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|434.00 千
|3.93 百万
|1.52
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|66.22 千
|3.88 百万
|1.49
|
ALV:GR
アリアンツ
|15.89 千
|3.37 百万
|1.30
企業概要
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of companies in the financials sector, across developed markets globally.
住所SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3395-6888
Webサイトwww.spdrseurope.com