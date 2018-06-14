SPDR MSCI World Consumer Sta
WCOSZ:IX
Cboe CXE EU
32.305
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
32.305
52週レンジ
32.305 - 32.305
出来高
0
前日終値
32.305
52週レンジ
32.305 - 32.305
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
24.779
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|23.01 千
|1.75 百万
|6.98
|
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
|18.75 千
|1.43 百万
|5.73
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|29.95 千
|1.32 百万
|5.29
|
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
|10.55 千
|1.11 百万
|4.44
|
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
|11.04 千
|927.93 千
|3.71
|
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|11.50 千
|921.15 千
|3.68
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|16.97 千
|842.73 千
|3.37
|
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|14.14 千
|811.95 千
|3.25
|
DGE:LN
ディアジオ
|18.47 千
|685.16 千
|2.74
|
COST:US
ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ
|3.22 千
|657.03 千
|2.63
企業概要
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of companies in the consumer staples sector, across developed markets globally.
住所SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3395-6888
Webサイトwww.spdrseurope.com