ｳｫｰｷﾝｸﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

WALKQ:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/06/02
出来高
1,000
前日終値
0.26
52週レンジ
0.25 - 3.75
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出来高
1,000
前日終値
0.26
52週レンジ
0.25 - 3.75
年初来リターン
-87.22%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.92
時価総額 (百万 USD)
2.438
発行済株式数 (百万)
9.541
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.01
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Specialty Apparel Stores

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
ウォーキング・カンパニー・ホールディングス (The Walking Co Holdings, Inc.) は、 ウォーキングウエアとアクセサリーの開発・流通・小売会社。
住所
121 Gray Avenue
Santa Barbara, CA 93101
United States
電話番号
1-805-963-8727
Webサイト
www.bigdogs.com

役員

取締役

  • Fred Kayne
    Chairman/Co-Founder
  • Roberta J Morris
    CFO/Treasurer
  • Michael Grenley
    Senior Vice President
  • Lee M Cox
    Senior VP:Retail
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