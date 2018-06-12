Santander W22 Premium FIM CP

W22PREM:BZ
188.01
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.73 - 187.96
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
187.96
52週レンジ
174.73 - 187.96
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
188.0132
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
185.169
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ511039:COR
5.15 千 48.32 百万 26.41
EJ763863:COR
4.35 千 40.83 百万 22.31
EK033573:COR
2.17 千 20.32 百万 11.11
EI840463:COR
3.50 千 11.40 百万 6.23
AL582061:COR
6.50 千 6.61 百万 3.62
EK800365:COR
300.00 3.10 百万 1.69
EK615349:COR
600.00 2.05 百万 1.12
QZ914135:COR
160.00 1.64 百万 0.90
AL933131:COR
69.00 647.04 千 0.35
JV530071:COR
64.00 600.26 千 0.33
企業概要
Santander W22 Premium FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-
Webサイト
www.santander.com.br