Santander W22 Premium FIM CP
W22PREM:BZ
188.01
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.73 - 187.96
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
2.81%
前日終値
187.96
52週レンジ
174.73 - 187.96
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
188.0132
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
185.169
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ511039:COR
|5.15 千
|48.32 百万
|26.41
|
EJ763863:COR
|4.35 千
|40.83 百万
|22.31
|
EK033573:COR
|2.17 千
|20.32 百万
|11.11
|
EI840463:COR
|3.50 千
|11.40 百万
|6.23
|
AL582061:COR
|6.50 千
|6.61 百万
|3.62
|
EK800365:COR
|300.00
|3.10 百万
|1.69
|
EK615349:COR
|600.00
|2.05 百万
|1.12
|
QZ914135:COR
|160.00
|1.64 百万
|0.90
|
AL933131:COR
|69.00
|647.04 千
|0.35
|
JV530071:COR
|64.00
|600.26 千
|0.33
企業概要
Santander W22 Premium FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号-
Webサイトwww.santander.com.br