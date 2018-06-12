ﾌｫﾝﾄﾍﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞII-ﾍﾞｽｺｱ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ
VVGRHNH:LX
103.41
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 104.44
前日終値
103.42
52週レンジ
100.00 - 104.44
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
103.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
211.363
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FFJ8:COM
|0.00
|592.63 百万
|307.80
|
YMH8:COM
|0.01
|52.66 百万
|27.35
|
JBH8:COM
|31.00
|35.95 百万
|18.67
|
XMH8:COM
|0.01
|34.53 百万
|17.93
|
XPH8:IND
|215.00
|20.61 百万
|10.70
|
CNM8:COM
|239.00
|20.14 百万
|10.46
|
ESH8:IND
|138.00
|15.36 百万
|7.98
|
EJ808485:COR
|15.00 千
|15.21 百万
|7.90
|
AQ341777:COR
|15.00 千
|15.09 百万
|7.84
|
TPH8:IND
|97.00
|13.18 百万
|6.84
企業概要
フォントベル・ファンドII－ベスコア・グローバル・リスク・ダイバーシフィケーション （Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversification）は、フォントベル・フ ァンドII SICAVのUCITS IV適格サブファンド。ルクセンブルク籍。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。リスクパリティ戦略を採る。
住所Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43,
8022 Zurich
電話番号-
Webサイトwww.1741group.com