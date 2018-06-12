ﾌｫﾝﾄﾍﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞII-ﾍﾞｽｺｱ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ

VVGRHNH:LX
103.41
CHF
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更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 104.44
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前日終値
103.42
52週レンジ
100.00 - 104.44
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
103.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
211.363
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FFJ8:COM
0.00 592.63 百万 307.80
YMH8:COM
0.01 52.66 百万 27.35
JBH8:COM
31.00 35.95 百万 18.67
XMH8:COM
0.01 34.53 百万 17.93
XPH8:IND
215.00 20.61 百万 10.70
CNM8:COM
239.00 20.14 百万 10.46
ESH8:IND
138.00 15.36 百万 7.98
EJ808485:COR
15.00 千 15.21 百万 7.90
AQ341777:COR
15.00 千 15.09 百万 7.84
TPH8:IND
97.00 13.18 百万 6.84
企業概要
フォントベル・ファンドII－ベスコア・グローバル・リスク・ダイバーシフィケーション （Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversification）は、フォントベル・フ ァンドII SICAVのUCITS IV適格サブファンド。ルクセンブルク籍。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。リスクパリティ戦略を採る。
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43,
8022 Zurich
電話番号
-
Webサイト
www.1741group.com