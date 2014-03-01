ﾍﾞﾄﾅﾑ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ
VTNIF:US
OTC US
USD
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.08
出来高
0
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.08
1年トータルリターン
-99.83%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2014)
212.200
設定日
01/03/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TONY HSUN / BROOK TAYLOR
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.0359
直近配当利回り（税込）
35,900.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ベトナム・インフラストラクチャー（Vietnam Infrastructure Ltd）は、ケイマン諸島籍のクローズドエンド型投資信託。ベトナムと周辺アジア諸国でインフラ・プロジェクトと資産を有する事業体の多様なポートフォリオへ投資し、キャピタルゲインを株主に還元することを目的とする。
住所VinaCapital Investment Management
Unit 1703, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Boulevard
District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
電話番号+345-949-9898
Webサイトwww.vinacapital.com