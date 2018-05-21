企業概要

ボルタ・ファイナンス（Volta Finance Ltd.）は、AXA Investment Managers Parisが管 理するクローズドエンド型の投資会社。資本を確保し、年間配当を通じて安定した一連の収入を株主に提供することを目的とする。社債クレジット、債務担保証券、その他資産担保証券、レバレッジド・ローン、インフラ資産に投資する。