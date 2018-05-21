ﾎﾞﾙﾀ･ﾌｨﾅﾝｽ
VTAA:S2
UBS MTF
6.87
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/21
前日終値
6.87
52週レンジ
6.87 - 7.67
出来高
4,412
前日終値
6.87
52週レンジ
6.87 - 7.67
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/07/2018)
0.16
直近配当利回り（税込）
9.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ボルタ・ファイナンス（Volta Finance Ltd.）は、AXA Investment Managers Parisが管 理するクローズドエンド型の投資会社。資本を確保し、年間配当を通じて安定した一連の収入を株主に提供することを目的とする。社債クレジット、債務担保証券、その他資産担保証券、レバレッジド・ローン、インフラ資産に投資する。
住所Volta Finance Limited
3rd Floor
La Plaiderie Chambers, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG
Channel Islands
電話番号+44 (0)1481 715601
Webサイトwww.voltafinance.com