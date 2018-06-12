Vila FIM CP IE
VILROSA:BZ
13.65
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.02 - 14.37
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
0.13%
前日終値
13.65
52週レンジ
13.02 - 14.37
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
13.6475
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
54.266
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FMNTLFF:BZ
Butia Fundamental FIC FIA
|5.74 百万
|10.47 百万
|18.33
|
TOPFICF:BZ
Butia Top Credito Privado FI
|5.53 百万
|7.36 百万
|12.88
|
EK026705:COR
|1.80 千
|6.07 百万
|10.64
|
EXCLLFF:BZ
Butia Excellence FIC FI Mult
|4.59 百万
|5.99 百万
|10.50
|
JV523082:COR
|994.00
|3.36 百万
|5.89
|
IVVB11:BZ
iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 FIC FIｲﾝﾍﾞｽﾃｨ
|23.40 千
|2.28 百万
|4.00
|
AO933367:COR
|225.00
|2.28 百万
|4.00
|
AL128117:COR
|128.00
|1.34 百万
|2.34
|
JV326575:COR
|830.00
|1.06 百万
|1.85
|
EK242506:COR
|83.00
|664.31 千
|1.16
企業概要
Vila FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Butia Gestao de Investimentos Ltda
Al. Oscar Niemeyer, 288 5th floor
34000-000
Nova Lima, MG
Brazil
電話番号55-31-9215-8067
Webサイト
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