ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-米
VGUGIGH:ID
Pending Listing
99.82
GBP
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.8218
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.883
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283H:GOV
|27.25 千
|27.06 百万
|1.52
|
9128282J:GOV
|24.62 千
|24.19 百万
|1.36
|
912828R4:GOV
|23.03 千
|22.70 百万
|1.27
|
9128282S:GOV
|20.63 千
|19.86 百万
|1.12
|
912828WJ:GOV
|19.98 千
|19.83 百万
|1.11
|
912828Q7:GOV
|20.01 千
|19.40 百万
|1.09
|
9128282R:GOV
|19.00 千
|18.25 百万
|1.03
|
912828M8:GOV
|18.65 千
|18.21 百万
|1.02
|
912828P4:GOV
|19.60 千
|18.08 百万
|1.02
|
9128283L:GOV
|16.60 千
|16.41 百万
|0.92
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド（Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund）は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-612-3226 Tel
Webサイトglobal.vanguard.com