ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-米

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99.82
GBP
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
99.8218
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.883
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128283H:GOV
27.25 千 27.06 百万 1.52
9128282J:GOV
24.62 千 24.19 百万 1.36
912828R4:GOV
23.03 千 22.70 百万 1.27
9128282S:GOV
20.63 千 19.86 百万 1.12
912828WJ:GOV
19.98 千 19.83 百万 1.11
912828Q7:GOV
20.01 千 19.40 百万 1.09
9128282R:GOV
19.00 千 18.25 百万 1.03
912828M8:GOV
18.65 千 18.21 百万 1.02
912828P4:GOV
19.60 千 18.08 百万 1.02
9128283L:GOV
16.60 千 16.41 百万 0.92
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-米国債インデックス・ファンド（Vanguard Investment Series PLC - U.S. Government Bond Index Fund）は、アイルランド籍のオー プンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数に連動する投資成果を目指す。OECD加盟国の主要な取引所で上場または取引されている、投資適格債で構成されるリスクマ同等ポートフォリオに投資。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel
Webサイト
global.vanguard.com