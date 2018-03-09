ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-ｸﾞﾛ
VASCIEI:ID
Pending Listing
101.06
EUR
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
101.0629
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.523
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NKTR:US
ﾈｸﾀｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|35.79 千
|2.99 百万
|0.20
|
XPO:US
XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
|26.97 千
|2.55 百万
|0.17
|
BIVV:US
Bioverativ Inc
|23.62 千
|2.43 百万
|0.16
|
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|96.42 千
|2.39 百万
|0.16
|
BLUE:US
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｲｵ
|11.22 千
|2.30 百万
|0.15
|
ABMD:US
ｱﾋﾞｵﾒｯﾄﾞ
|9.58 千
|2.25 百万
|0.15
|
AA:US
Alcoa Corp
|42.36 千
|2.20 百万
|0.15
|
WCG:US
ウェルケア･ヘルス･プランズ
|10.28 千
|2.16 百万
|0.14
|
CPRT:US
ｺﾊﾟｰﾄ
|47.43 千
|2.09 百万
|0.14
|
TER:US
テラダイン
|45.33 千
|2.08 百万
|0.14
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド（Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund）は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-612-3226 Tel
Webサイトglobal.vanguard.com