ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-ｸﾞﾛ

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101.06
EUR
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
101.0629
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.523
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NKTR:US
ﾈｸﾀｰ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
35.79 千 2.99 百万 0.20
XPO:US
XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
26.97 千 2.55 百万 0.17
BIVV:US
Bioverativ Inc
23.62 千 2.43 百万 0.16
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
96.42 千 2.39 百万 0.16
BLUE:US
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞｲｵ
11.22 千 2.30 百万 0.15
ABMD:US
ｱﾋﾞｵﾒｯﾄﾞ
9.58 千 2.25 百万 0.15
AA:US
Alcoa Corp
42.36 千 2.20 百万 0.15
WCG:US
ウェルケア･ヘルス･プランズ
10.28 千 2.16 百万 0.14
CPRT:US
ｺﾊﾟｰﾄ
47.43 千 2.09 百万 0.14
TER:US
テラダイン
45.33 千 2.08 百万 0.14
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド（Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund）は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel
Webサイト
global.vanguard.com