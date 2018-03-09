ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ: ｸﾞ

VANGIUI:ID
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101.17
USD
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
101.1745
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
11.027
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
1.39 百万 232.61 百万 2.03
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.97 百万 186.94 百万 1.63
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
109.86 千 159.39 百万 1.39
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
637.68 千 119.18 百万 1.04
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
945.38 千 109.35 百万 0.96
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
721.70 千 99.73 百万 0.87
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
1.14 百万 99.32 百万 0.87
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
84.47 千 98.82 百万 0.86
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
79.83 千 94.38 百万 0.82
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
2.70 百万 86.24 百万 0.75
企業概要
バンガード･インベストメント･シリーズ:グローバル株式インデックスファンド（Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund）は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。北米、欧州およびアジア太平洋の先進23カ国に所在する企業からなる時価総額加重平均指数、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCII）ワールド・インデックスと同等の投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel
Webサイト
global.vanguard.com