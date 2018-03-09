ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ: ｸﾞ
VANGIUI:ID
Pending Listing
101.17
USD
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
101.1745
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
11.027
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|1.39 百万
|232.61 百万
|2.03
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.97 百万
|186.94 百万
|1.63
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|109.86 千
|159.39 百万
|1.39
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|637.68 千
|119.18 百万
|1.04
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|945.38 千
|109.35 百万
|0.96
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|721.70 千
|99.73 百万
|0.87
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|1.14 百万
|99.32 百万
|0.87
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|84.47 千
|98.82 百万
|0.86
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|79.83 千
|94.38 百万
|0.82
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|2.70 百万
|86.24 百万
|0.75
企業概要
バンガード･インベストメント･シリーズ:グローバル株式インデックスファンド（Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund）は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。北米、欧州およびアジア太平洋の先進23カ国に所在する企業からなる時価総額加重平均指数、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCII）ワールド・インデックスと同等の投資成果を目指す。
住所Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-612-3226 Tel
Webサイトglobal.vanguard.com