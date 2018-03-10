UBSｱｲﾙﾗﾝﾄﾞETF-MSCI米国UCITS
USASWZ:IX
Chi-X Europe
14.0440
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
14.0440
52週レンジ
14.0440 - 14.0440
出来高
0
前日終値
14.0440
52週レンジ
14.0440 - 14.0440
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.421
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|290.07 千
|50.77 百万
|3.63
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|413.87 千
|38.85 百万
|2.78
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|23.15 千
|35.76 百万
|2.56
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|134.82 千
|24.77 百万
|1.77
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|196.19 千
|22.51 百万
|1.61
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|17.74 千
|19.68 百万
|1.41
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|151.99 千
|19.61 百万
|1.40
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|16.82 千
|18.75 百万
|1.34
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|560.05 千
|18.02 百万
|1.29
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|239.83 千
|17.81 百万
|1.27
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF（UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF）は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf