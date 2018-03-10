UBSｱｲﾙﾗﾝﾄﾞETF-MSCI米国UCITS

USASWZ:EB
BATS Europe
14.0440
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
14.0440
52週レンジ
14.0440 - 14.0440
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
14.0440
52週レンジ
14.0440 - 14.0440
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.421
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
290.07 千 50.77 百万 3.63
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
413.87 千 38.85 百万 2.78
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
23.15 千 35.76 百万 2.56
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
134.82 千 24.77 百万 1.77
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
196.19 千 22.51 百万 1.61
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
17.74 千 19.68 百万 1.41
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
151.99 千 19.61 百万 1.40
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
16.82 千 18.75 百万 1.34
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
560.05 千 18.02 百万 1.29
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
239.83 千 17.81 百万 1.27
企業概要
UBSアイルランドETF-MSCI米国UCITS ETF（UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF）は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。MSCI USA Value Indexの実績に連動する投資成 果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf