UBAM-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ
UGHAHSC:LX
1,062.93
SEK
0.73
0.07%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,053.86 - 1,070.87
前日終値
1,063.66
52週レンジ
1,053.86 - 1,070.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1,062.93
資産総額 (十億 USD) ( 06/12/2018)
5.035
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828P5:GOV
|426.00 千
|421.83 百万
|8.37
|
912828L6:GOV
|405.00 千
|394.17 百万
|7.82
|
912828N8:GOV
|262.60 千
|254.89 百万
|5.06
|
912828G6:GOV
|200.00 千
|198.37 百万
|3.93
|
912828U7:GOV
|200.00 千
|197.67 百万
|3.92
|
912828XE:GOV
|200.00 千
|197.14 百万
|3.91
|
912828N4:GOV
|200.00 千
|196.82 百万
|3.90
|
912828W2:GOV
|200.00 千
|196.74 百万
|3.90
|
912828H5:GOV
|200.00 千
|196.51 百万
|3.90
|
912828L9:GOV
|200.00 千
|194.20 百万
|3.85
企業概要
UBAM－グローバル・ハイイールド・ソリューション（UBAM - Global High Yield Solution）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）指数を使用して資産の80～120％を高利回りの金融商品に投資する。
住所287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号00 352 228 007 1
Webサイトwww.ubp.com