UBAM-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

UGHAHSC:LX
1,062.93
SEK
0.73
0.07%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,053.86 - 1,070.87
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前日終値
1,063.66
52週レンジ
1,053.86 - 1,070.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1,062.93
資産総額 (十億 USD) ( 06/12/2018)
5.035
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828P5:GOV
426.00 千 421.83 百万 8.37
912828L6:GOV
405.00 千 394.17 百万 7.82
912828N8:GOV
262.60 千 254.89 百万 5.06
912828G6:GOV
200.00 千 198.37 百万 3.93
912828U7:GOV
200.00 千 197.67 百万 3.92
912828XE:GOV
200.00 千 197.14 百万 3.91
912828N4:GOV
200.00 千 196.82 百万 3.90
912828W2:GOV
200.00 千 196.74 百万 3.90
912828H5:GOV
200.00 千 196.51 百万 3.90
912828L9:GOV
200.00 千 194.20 百万 3.85
企業概要
UBAM－グローバル・ハイイールド・ソリューション（UBAM - Global High Yield Solution）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）指数を使用して資産の80～120％を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com