UBS ETF - Bloomberg Barclays
UEFIA:EB
Cboe BXE EU
33.4400
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
33.4400
52週レンジ
33.4400 - 33.4400
出来高
0
前日終値
33.4400
52週レンジ
33.4400 - 33.4400
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
23.524
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128283W:GOV
|2.12 千
|2.08 百万
|8.88
|
912828M5:GOV
|2.12 千
|2.03 百万
|8.63
|
912828K7:GOV
|2.11 千
|1.98 百万
|8.45
|
912828X8:GOV
|2.03 千
|1.94 百万
|8.24
|
9128282R:GOV
|2.03 千
|1.92 百万
|8.17
|
9128283F:GOV
|2.04 千
|1.92 百万
|8.17
|
912828V9:GOV
|2.03 千
|1.92 百万
|8.17
|
912828U2:GOV
|2.04 千
|1.89 百万
|8.06
|
912828P4:GOV
|2.04 千
|1.86 百万
|7.92
|
912828R3:GOV
|2.03 千
|1.84 百万
|7.84
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf