UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFIA:EB
Cboe BXE EU
33.4400
EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
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前日終値
33.4400
52週レンジ
33.4400 - 33.4400
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52週レンジ
33.4400 - 33.4400
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
23.524
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128283W:GOV
2.12 千 2.08 百万 8.88
912828M5:GOV
2.12 千 2.03 百万 8.63
912828K7:GOV
2.11 千 1.98 百万 8.45
912828X8:GOV
2.03 千 1.94 百万 8.24
9128282R:GOV
2.03 千 1.92 百万 8.17
9128283F:GOV
2.04 千 1.92 百万 8.17
912828V9:GOV
2.03 千 1.92 百万 8.17
912828U2:GOV
2.04 千 1.89 百万 8.06
912828P4:GOV
2.04 千 1.86 百万 7.92
912828R3:GOV
2.03 千 1.84 百万 7.84
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf