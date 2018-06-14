UBS ETF - Bloomberg Barclays
UEFFA:IX
Cboe CXE EU
19.9300
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.9300 - 19.9300
出来高
0
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.9300 - 19.9300
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
91.196
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828F6:GOV
|2.12 千
|2.09 百万
|2.31
|
912828PC:GOV
|1.90 千
|1.90 百万
|2.10
|
912828PX:GOV
|1.57 千
|1.61 百万
|1.78
|
912828MP:GOV
|1.52 千
|1.55 百万
|1.71
|
912828LY:GOV
|1.29 千
|1.31 百万
|1.44
|
912828XE:GOV
|1.32 千
|1.30 百万
|1.43
|
912828WS:GOV
|1.29 千
|1.28 百万
|1.42
|
912828M9:GOV
|1.30 千
|1.27 百万
|1.40
|
912828G6:GOV
|1.27 千
|1.26 百万
|1.39
|
912828J5:GOV
|1.27 千
|1.25 百万
|1.38
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf