UBS ETF - Bloomberg Barclays

UEFFA:IX
Cboe CXE EU
19.9300
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.9300 - 19.9300
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.9300 - 19.9300
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
91.196
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828F6:GOV
2.12 千 2.09 百万 2.31
912828PC:GOV
1.90 千 1.90 百万 2.10
912828PX:GOV
1.57 千 1.61 百万 1.78
912828MP:GOV
1.52 千 1.55 百万 1.71
912828LY:GOV
1.29 千 1.31 百万 1.44
912828XE:GOV
1.32 千 1.30 百万 1.43
912828WS:GOV
1.29 千 1.28 百万 1.42
912828M9:GOV
1.30 千 1.27 百万 1.40
912828G6:GOV
1.27 千 1.26 百万 1.39
912828J5:GOV
1.27 千 1.25 百万 1.38
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf