UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSC

UEFDA:IX
Cboe CXE EU
105.450
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
74
前日終値
105.450
52週レンジ
104.800 - 107.250
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出来高
74
前日終値
105.450
52週レンジ
104.800 - 107.250
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
207.512
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LEG:GR
LEGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ
24.56 千 2.32 百万 1.13
KSP:ID
ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
57.65 千 2.27 百万 1.10
ASRNL:NA
ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
57.04 千 2.05 百万 0.99
ORP:FP
ｵｰﾋﾟｱ
17.45 千 2.00 百万 0.97
RUI:FP
ﾘｭﾋﾞ
32.54 千 1.91 百万 0.93
RHM:GR
ラインメタル
16.68 千 1.84 百万 0.89
G24:GR
ｽｶｳﾄ24
40.12 千 1.77 百万 0.86
MRL:SM
ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI
137.76 千 1.67 百万 0.81
AALB:NA
ｱﾙﾊﾞｰﾂ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
38.59 千 1.65 百万 0.80
GTO:NA
ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ
30.13 千 1.51 百万 0.73
企業概要
UBS ETF 欧州通貨圏小型株（MSCI EMU小型株） は欧州通貨同盟（EMU）に属する先進国10か国の小型株で構成される「MSCI EMU小型株イン デックス（ネットリターン）」との連 動を目指すETF（上場投資信託）です。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf