UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSC
UEFDA:IX
Cboe CXE EU
105.450
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
74
前日終値
105.450
52週レンジ
104.800 - 107.250
出来高
74
前日終値
105.450
52週レンジ
104.800 - 107.250
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
207.512
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LEG:GR
LEGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ
|24.56 千
|2.32 百万
|1.13
|
KSP:ID
ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|57.65 千
|2.27 百万
|1.10
|
ASRNL:NA
ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
|57.04 千
|2.05 百万
|0.99
|
ORP:FP
ｵｰﾋﾟｱ
|17.45 千
|2.00 百万
|0.97
|
RUI:FP
ﾘｭﾋﾞ
|32.54 千
|1.91 百万
|0.93
|
RHM:GR
ラインメタル
|16.68 千
|1.84 百万
|0.89
|
G24:GR
ｽｶｳﾄ24
|40.12 千
|1.77 百万
|0.86
|
MRL:SM
ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI
|137.76 千
|1.67 百万
|0.81
|
AALB:NA
ｱﾙﾊﾞｰﾂ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|38.59 千
|1.65 百万
|0.80
|
GTO:NA
ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ
|30.13 千
|1.51 百万
|0.73
企業概要
UBS ETF 欧州通貨圏小型株（MSCI EMU小型株） は欧州通貨同盟（EMU）に属する先進国10か国の小型株で構成される「MSCI EMU小型株イン デックス（ネットリターン）」との連 動を目指すETF（上場投資信託）です。
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf