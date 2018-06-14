UBS ETF-ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

UEF7A:IX
Cboe CXE EU
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更新日時 2018/06/14
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52週レンジ
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.104
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AS377268:COR
27.00 千 26.13 百万 2.41
AR632463:COR
25.00 千 24.81 百万 2.29
LW138398:COR
19.77 千 20.04 百万 1.85
AO386621:COR
20.00 千 19.20 百万 1.77
QZ143926:COR
18.40 千 17.82 百万 1.64
AP712392:COR
18.00 千 17.51 百万 1.62
AO390694:COR
18.00 千 17.36 百万 1.60
AO425088:COR
17.00 千 16.37 百万 1.51
LW138395:COR
14.00 千 14.05 百万 1.30
AQ709439:COR
14.10 千 13.71 百万 1.27
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf