UBS ETF-ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ
UEF7A:IX
Cboe CXE EU
11.5600
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
11.5600
52週レンジ
11.5600 - 11.5600
出来高
0
前日終値
11.5600
52週レンジ
11.5600 - 11.5600
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.104
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AS377268:COR
|27.00 千
|26.13 百万
|2.41
|
AR632463:COR
|25.00 千
|24.81 百万
|2.29
|
LW138398:COR
|19.77 千
|20.04 百万
|1.85
|
AO386621:COR
|20.00 千
|19.20 百万
|1.77
|
QZ143926:COR
|18.40 千
|17.82 百万
|1.64
|
AP712392:COR
|18.00 千
|17.51 百万
|1.62
|
AO390694:COR
|18.00 千
|17.36 百万
|1.60
|
AO425088:COR
|17.00 千
|16.37 百万
|1.51
|
LW138395:COR
|14.00 千
|14.05 百万
|1.30
|
AQ709439:COR
|14.10 千
|13.71 百万
|1.27
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (Total Return) and allow intraday trading.
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf