UBS ETF-MSCI新興市場社会的責
UEF5A:IX
Cboe CXE EU
12.8400
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
12.8400
52週レンジ
12.8400 - 12.8400
出来高
0
前日終値
12.8400
52週レンジ
12.8400 - 12.8400
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
369.243
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|2.42 百万
|18.33 百万
|4.94
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|574.00 千
|15.66 百万
|4.22
|
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
|634.84 千
|11.89 百万
|3.20
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|1.22 百万
|8.96 百万
|2.41
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|335.26 千
|8.70 百万
|2.34
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|143.60 千
|7.67 百万
|2.07
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|470.18 千
|7.28 百万
|1.96
|
055550:KS
新韓金融グループ
|155.78 千
|6.89 百万
|1.86
|
PBK:MK
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ
|1.06 百万
|6.49 百万
|1.75
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|706.40 千
|5.91 百万
|1.59
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf