UBS ETF-MSCI新興市場社会的責

UEF5A:EB
Cboe BXE EU
12.8400
EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
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前日終値
12.8400
52週レンジ
12.8400 - 12.8400
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
369.243
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
2.42 百万 18.33 百万 4.94
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
574.00 千 15.66 百万 4.22
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
634.84 千 11.89 百万 3.20
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
1.22 百万 8.96 百万 2.41
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
335.26 千 8.70 百万 2.34
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
143.60 千 7.67 百万 2.07
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
470.18 千 7.28 百万 1.96
055550:KS
新韓金融グループ
155.78 千 6.89 百万 1.86
PBK:MK
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ
1.06 百万 6.49 百万 1.75
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
706.40 千 5.91 百万 1.59
企業概要
UBS ETF-MSCI新興市場社会的責任UCITS ETFサブファンド（The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF sub-fund）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信 託）。MSCI新興国市場SRI5％発行体・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf