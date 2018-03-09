UBAM-SNAMｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾊﾞﾘｭｰ

UBSJUHC:LX
95.98
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.80 - 98.44
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前日終値
96.12
52週レンジ
95.80 - 98.44
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
95.98
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
89.282
設定日
02/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7201:JP
日産自動車
3.69 百万 4.30 十億 4.95
7261:JP
マツダ
2.76 百万 4.22 十億 4.86
8309:JP
三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
922.90 千 4.18 十億 4.81
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
842.30 千 4.11 十億 4.73
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
19.90 百万 4.08 十億 4.70
5401:JP
新日鐵住金
1.46 百万 4.07 十億 4.68
7267:JP
本田技研工業
1.06 百万 4.05 十億 4.66
7011:JP
三菱重工業
983.90 千 4.04 十億 4.65
8750:JP
第一生命ホールディングス
1.73 百万 3.95 十億 4.55
5411:JP
ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.52 百万 3.94 十億 4.54
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー（UBAM - SNAM Japan Equity Value）は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com