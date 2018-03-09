UBAM-SNAMｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾊﾞﾘｭｰ
UBSJUHC:LX
95.98
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.80 - 98.44
前日終値
96.12
52週レンジ
95.80 - 98.44
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
95.98
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
89.282
設定日
02/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7201:JP
日産自動車
|3.69 百万
|4.30 十億
|4.95
|
7261:JP
マツダ
|2.76 百万
|4.22 十億
|4.86
|
8309:JP
三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|922.90 千
|4.18 十億
|4.81
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|842.30 千
|4.11 十億
|4.73
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|19.90 百万
|4.08 十億
|4.70
|
5401:JP
新日鐵住金
|1.46 百万
|4.07 十億
|4.68
|
7267:JP
本田技研工業
|1.06 百万
|4.05 十億
|4.66
|
7011:JP
三菱重工業
|983.90 千
|4.04 十億
|4.65
|
8750:JP
第一生命ホールディングス
|1.73 百万
|3.95 十億
|4.55
|
5411:JP
ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.52 百万
|3.94 十億
|4.54
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー（UBAM - SNAM Japan Equity Value）は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号00 352 228 007 1
Webサイトwww.ubp.com